Türkiye genelinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i en çok eleştiren isimlerin başında gelen AK Partili Savcı Sayan, Bakan Şimşek'e yönelik eleştirilerine bir yenisini daha ekledi. Katıldığı bir programın videosunu paylaşan Sayan, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Milletimizin önemli bir kısmı kendisinden ciddi şekilde rahatsız!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Savcı Sayan, Sürekli sahada olan bir siyasetçi olarak açıkça ifade ediyorum: Milletimizin önemli bir kısmı, uygulanan ekonomi politikaları nedeniyle Sayın Mehmet Şimşek Bakanımızdan ciddi şekilde rahatsızdır.

Burada iki ihtimal vardır:

Ya Sayın Bakanımız uyguladığı sistemi millete yeterince anlatamıyor ya da sahadaki vatandaş bu politikaların kendi hayatına nasıl olumlu yansıyacağını göremiyor.

Ancak ortada inkâr edilemeyecek bir gerçek var; toplumdaki huzursuzluk her geçen gün büyüyor. Bu tabloyu görmezden gelmek yerine, milletin sesine kulak verip gerekli tedbirleri almak zorundayız.

Çünkü çatı çökerse, hepimiz altında kalırız." ifadelerini kullandı.