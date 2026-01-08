Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın şarkıcı sevgilisi Sevcan Orhan ile birlikte Phuket tatiline çıkmasının yankıları sürüyor. Buca Belediyesi'nde iş bırakma eylemi devam ederken Başkan Görkem Duman'ın tatile çıkması kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Bu tatil gündemdeki yerini korumaya devam ederken, yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek imzalı bir genelge yayımlandı. Genelgede belediye başkanlarının yurt dışı ziyaretlerine ilişkin detaylar da yer aldı.

Söz konusu genelge şu şekilde:

"Saygıdeğer Belediye Başkanım,

Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar; 2026 yılının sizlere, belediyenize ve tüm yurttaşlarımıza sağlık, başarı ve hizmet dolu bir yıl olmasını temenni ederim.

Yeni yılla birlikte Genel Merkezimizce belediye başkanlarımızın yurt dışı ziyaretlerine yönelik yeni bir uygulamaya geçilmiştir. Belediye başkanlarımızın yurt dışı ziyaretlerinde (sınır illerinde görev yapan belediye başkanlarımızın günübirlik yurt dışı programları dâhil olmak üzere) resmi ya da özel sebeplerle gerçekleştirilmesi planlanan tüm yurt dışı programları öncesinde, Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımıza mutlaka bilgi vermeleri ve Genel Merkezden onay alınmaksızın herhangi bir yurt dışı programı planlamamaları ve/veya gerçekleştirmemeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda ayrıca;

- İş yavaşlatma, grev veya benzeri çalışma düzenini etkileyen sorunlar yaşayan belediyelerin, söz konusu durumlar devam ettiği sürece yurt dışı ziyaret izni başvurusunda bulunmamaları,

- Yurt dışı ziyaret izin başvurularında, belediye personeline herhangi bir borcun bulunmamasına azami özen gösterilmesi,

- Belediye başkanlarının yurt dışı programlarına aile bireyleri veya diğer misafirlerin katılması hâlinde, bu kişilere ait uçak, konaklama ve diğer tüm masrafların belediye bütçesinden kesinlikle karşılanmaması,

hususlarına titizlikle riayet edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda belediye başkanlarımızın zorunlu olmadıkça herhangi bir yurt dışı programı yapmamaları konusunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Gökan ZEYBEK

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı"