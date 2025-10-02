Son Mühür - Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, ekim ayına özel yeni bir finansman kampanyası başlattı. T10X ve T10F modellerini kapsayan kampanya ile bireysel kullanıcılar, 12 ay vadeyle 700 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi kullanabilecek. Bu tutar, markanın şimdiye kadar sunduğu en yüksek faizsiz kredi limiti olarak dikkat çekiyor. Daha önce T10X için 400 bin TL, T10F için ise 200 bin TL olarak uygulanan faizsiz kredi limiti, ekim ayıyla birlikte her iki model için de 700 bin TL’ye yükseltildi.

Togg, müşterilerine daha fazla ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla uzun vadeli finansman seçeneklerini de sunmaya başladı. Bireysel kullanıcılar, 1 milyon 750 bin TL’ye kadar krediyi 48 aya varan vadeyle kullanabiliyor. Bu seçenekte faiz oranı yüzde 2,73’ten başlıyor. Kurumsal müşterilere yönelik aynı kredi tutarı ise yüzde 2,80 faiz oranı ve 48 ay vade ile sunuluyor. Kurumsal pakette aylık ödeme tutarı ise 68.497 TL olarak hesaplandı.

Fiyatlar

Togg T10X: 1 milyon 952 bin TL'den başlıyor. Uzun menzilli V1 modeli 2 milyon 262 bin TL, V2 uzun menzil versiyonu 2 milyon 428 bin TL.

Togg T10F: 1 milyon 918 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Uzun menzilli V1 modeli 2 milyon 228 bin TL, V2 uzun menzil versiyonu ise 2 milyon 393 bin TL.