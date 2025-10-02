Son Mühür- Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesindeki canlı takip verilerine göre, TSİ 11.20 itibariyle filodaki sadece 4 gemi Gazze'ye doğru yola devam ediyor. İsrail ordusu, 21 tekneye müdahale etti, 19 tekneye de müdahale ettiği düşünülüyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Sumud Filosu'ndaki 39 geminin Aşdod Limanı'na ulaştığını ve gemilerdeki tüm insanların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Sumud Filosu'na yönelik İsrail askerlerinin müdahalesi sonrası 37'si Türk 200'ün üzerinde eylemcinin gözaltına alındığı öğrenildi.

4 gemi yoluna devam ediyor...



Küresel Sumud Filosu adına yapılan açıklamada Türkiye saatiyle 11.20 itibarıyla filodaki 4 geminin Gazze'ye doğru yola devam edebildiği bildirildi. Yapılan açıklamada şu ana kadar İarail'in 21 tekneye müdahele ettiğini, 19 tekneye müdahalenin de devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Sumud Filosu'ndaki 39 gemiye el koyduğu ve gemilerin Aşdod limanına ulaştığı öğrenildi.

İsrail'in müdahelesinden kurtulan gemilerin Gazze'ye yönelik ablukayı kırdığına yönelik iddialara ise Gazeteci Naim Eyyubi'den yalanlama geldi.



''Abluka kırıldı mı sorusuna açıklık getireyim'' diyen Eyyubi,

7 Ekim öncesinde Gazze’nin deniz sahasında Filistinli balıkçı teknelerinin en fazla 6 mil (yaklaşık 9,5 km) açılmasına izin veriliyordu. Ancak 7 Ekim’den sonra İsrail, Gazze’nin kara sularının tamamını kendi kontrolü altına aldı.

Şu ana kadar en çok ilerleyebilen gemi Mikeno oldu ve 9 mil (yaklaşık 14,5 km) açılabildi. Bu mesafe, ablukanın kırıldığı anlamına gelmiyor. Yani kuşatmanın hâlâ tam olarak sürdüğü anlaşılıyor.'' mesajı verdi.