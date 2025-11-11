Son Mühür / Yiğit Uzun - TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Çeşme Belediyesi’nin mühendis ve mimarlardan hukuka aykırı şekilde ücret talep ettiği gerekçesiyle sert bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Meslek mensuplarının kayıt, tescil ve denetim yetkisi yalnızca meslek odalarına aittir. Belediye tarafından alınan bu ücretler yasal değildir.” ifadeleri yer aldı.

Belediye meslek odalarının yetkisini gasbediyor

Kurul açıklamasında, 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nun açık hükümlerine rağmen, Çeşme Belediyesi’nin birlik üyesi odalara kayıtlı mühendis ve mimarlardan “müellif kayıt ücreti” adı altında bedel talep ettiği belirtildi.

TMMOB, bu uygulamanın tamamen yasalara aykırı olduğunu vurgulayarak, “Mühendisler, mimarlar ve şehir plancılarının kayıt, tescil ve çalışma izinleri yalnızca kendi meslek odalarınca verilebilir. Belediyeler, bu alanda herhangi bir yetkiye sahip değildir.” dedi.

Yazılı uyarılara rağmen uygulama sürüyor

Açıklamada, çeşitli meslek odalarının belediyeye yazılı ve sözlü uyarılarda bulunduğu, ancak hukuksuz uygulamanın sürdüğü kaydedildi.

“Çeşme Belediyesi yetkilileriyle yapılan görüşmelere rağmen sonuç alınamamıştır. Yasal dayanağı olmayan bu uygulamanın sonlandırılmasını defalarca talep ettik.” diyen kurul, belediyenin ısrarcı tavrını eleştirdi.

Belediyelerin gelir kaleminde böyle bir ücret yok

TMMOB, Büyükşehir Belediye Kanunu ve Belediye Kanunu’na atıf yaparak, mühendis ve mimarlardan alınan bu tür ücretlerin hiçbir yasal karşılığının bulunmadığını hatırlattı:

“Belediyelerin görev ve yetkileri açıkça tanımlanmıştır. Mühendis ve mimarların kayıt işlemleri belediye gelir kalemleri arasında yer almaz. Dolayısıyla bu uygulama hem idari hem mali açıdan suç teşkil etmektedir.”

Hukuksuz işlemler derhal sonlandırılmalı

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, benzer uygulamaların geçmişte de yargı tarafından iptal edildiğini hatırlatarak, Çeşme Belediyesi’ni bir kez daha uyardı:

“Yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde yürütülen bu işlemler derhal durdurulmalıdır. Aksi halde gerekli hukuki adımlar atılacaktır. Meslektaşlarımızın haklarının korunması için konunun takipçisi olacağız.”