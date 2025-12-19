Son Mühür- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni vergi paketiyle birlikte çok sayıda vergi ve harç düzenlemesi hayata geçirildi. Düzenlemelerin, kamu gelirlerini artırmayı hedeflediği bildirildi.

Araç satış ve devirlerinde yeni harç dönemi

Yeni paket kapsamında araç satış ve devir işlemlerinde uygulanan harç istisnası kaldırıldı. Buna göre tescilli araçların satış ve devirlerinde, işlem bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak. Harç tutarı bin liradan az olamayacak. Sıfır ve ikinci el araç satışlarında ise binde iki oranında harç tahsil edilecek.

Emlak vergisinde 2026 için artış sınırı

Emlak vergisinde yüksek oranlı artışların önüne geçilmesi amacıyla önemli bir sınırlama getirildi. 2026 yılı için bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki katını aşamayacak. Belediyelerin bu sınırın üzerinde bedel belirlemesine izin verilmeyecek. Emlak vergisi değeri, her yıl bir önceki yılın vergi değeri üzerinden yeniden değerleme oranı dikkate alınarak artırılacak.

İşletme ruhsatlarına yıllık vergi harcı

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte kuyumculuk faaliyetleri, ikinci el araç satışı, bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleri, kıymetli maden işlemleri ile hayvancılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınması kararlaştırıldı.

Gayrimenkulde yanlış beyana daha ağır ceza

Gayrimenkul satışlarında yanlış beyanda bulunulması halinde uygulanan yüzde 25 oranındaki ceza artırıldı. Yeni düzenlemeyle bu ceza bir katına çıkarıldı.

Kira gelirlerinde vergi istisnası daraltıldı

Mesken kira gelirlerinde uygulanan gelir vergisi istisnası, emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar dışındaki mükellefler için kaldırıldı. Buna göre bu gruba girmeyenler, kira geliri tutarı ne olursa olsun gelir vergisi ödeyecek. Ayrıca konutlar hariç olmak üzere kiraya verilen mal ve hakların edinimi için kullanılan borçların faizlerinin gider olarak indirilmesi uygulamasına da son verildi.

Geçici vergi ve prim düzenlemeleri

Yeni paketle mükelleflerin kazançlarının 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemler itibarıyla tespit edilmesi ve yılın son çeyreğine ilişkin geçici vergi beyannamesi verilmesi düzenlendi. Prime esas kazanç üst sınırı ise asgari ücretin 7,5 katından 9 katına yükseltildi.

UEFA organizasyonlarına vergi muafiyeti

Düzenleme kapsamında UEFA organizasyonları için Katma Değer Vergisi istisnası getirildi. Bu organizasyonlardan gelir elde eden tüzel kişilerin Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf tutulması da karara bağlandı.

Vadeli çek uygulamasına süre uzatımı

Vadeli çek uygulamasının süresi 31 Aralık 2025’ten 31 Aralık 2028’e kadar uzatıldı. Düzenlemenin finansal piyasalardaki uygulamaların devamlılığını sağlamayı amaçladığı belirtildi.