Son Mühür- Kıbrıs'ta çok sayıda turizm yatırımı bulunan iş insanı Besim Tibuk, KKTC'de Tv 2020'nin konuğu oldu.

Enflasyona rağmen döviz kurunun yeterince artmadığı için turizm sektörünün zor durumda olduğuna dikkat çeken Besim Tibuk, KKTC için asıl sorunun havayolu ulaşımı olduğunu savundu.

KKTC'ye THY ve Pegasus'un sefer düzenlediğini belirten Tübuk, her iki şirketin de fiyatlar konusunda anlaşarak bilet fiyatlarının düşmesine izin vermediğini savundu.

Ulaşım sadece Türkiye üzerinden olmak zorunda ve ulaşım olmadan olmaz vurgusunda bulunan Besim Tibuk,

''Dubai'ye gidiş geliş kimi günlerde Ercan Havalimanı'na gidiş dönüşten kimi günlerde daha ucuz oluyor. Bunlar çok sıkıştırılınca, ''A Jet koyacağız'' diye hükümeti uyutuyorlar. Kıbrıs'a atılan en büyük kazık havayoluyla atılan kazıktır.'' diye konuştu.



THY dünya çapında bir şirket ama...



''THY dünya çapında çok başarılı bir şirket oldu. Ama Kıbrıs'a gelince işler değişiyor.'' diyen Besim Tibuk,

''Kıbrıs'a gelirken uçağa en uzak yerden bindiriyorlar. Sizin (KKTC) hükümetin de sesi çıkmıyor, nasıl olsa Türkiye bize yardım ediyor diyor. Bu yanlış. Sizin hava yolu konusunda muhalefeti ve iktidarıyla Türkiye'yi topa tutmanız gerekir. Turizm için bundan daha büyük bir şey yok.'' hatırlatmasında bulundu.

Sorunun çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Besim Tibuk,

''Çözümü çok kolay. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verecek THY'ye. Bitti! Diyecek ki kardeşim, ''Burayı adam gibi besleyin''. Bu kadar basittir bu.'' önerisini getirdi.



Batum neden daha ucuz?



THY'nin çok güçlendiğine dikkat çeken Tibuk,

''50 sene önce olsa olmazdı. THY 50 sene evvel böyle değildi. THY son 30 senede müthiş mesafe kat etti. Pesonelini, filosunu, hizmetini, imajını arttırdı. İstanbul'da çok güzel bir hava meydanı yapıldı. Fakat Kıbrıs'a gelince bunlar, ''Biz ticari kuruluşuz'' diyorlar.

Ben de soruyorum, madem ticari kuruluşsun Batum'a neden ucuz yapıyorsun? Batum gidiş dönüş iki saatten fazla sürüyor. Burası 1 saat 15 dakika. Ama burası Batum'un iki misli fiyata.'' sözleriyle sitem etti.