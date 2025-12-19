Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütünün finansmanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Soruşturma terörizmin finansmanının önlenmesi bürosu tarafından yürütülüyor

Başsavcılığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

DEAŞ’a “yardım” adı altında para gönderildiği tespit edildi

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, şüphelilerin DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini sürdürebilmesi ve örgüt üyelerinin örgütten kopmalarını engellemek amacıyla, yardım adı altında örgüte ya da örgüt üyelerine para gönderdiği belirlendi.

2’si yabancı uyruklu, 3’ü Türk vatandaşı

Yürütülen çalışmalar kapsamında, 2’si yabancı uyruklu, 3’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik adli işlemler 19 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

Gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı

Savcılık açıklamasında, şüpheliler hakkında gözaltı kararı, adreslerde arama ve malvarlığı değerlerine el koyma işlemlerinin uygulandığı bildirildi. Söz konusu işlemlerin, soruşturma kapsamında delillerin güvence altına alınması amacıyla yapıldığı ifade edildi.

“Soruşturma titizlikle sürdürülüyor”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyuna yaptığı açıklamada soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.