Son Mühür- Amerika Birleşik Devletleri’nin dünya çapında en çok ilgi gören göçmenlik programlarından biri olan Diversity Visa (DV), nam-ı diğer Green Card çekilişinde tarihi bir dönemeç yaşanıyor. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem tarafından imzalanan yeni bir kararname ile DV-1 programının yürütülmesi geçici bir süreliğine durduruldu. 19 Aralık 2025 tarihi itibarıyla resmileşen bu karar, hem mevcut adaylar hem de gelecekte başvuru planlayan milyonlarca kişi için belirsizlik dolu bir süreci beraberinde getirdi.

İç Güvenlik Bakanlığı’ndan USCIS’e kritik talimat

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in imzasıyla yürürlüğe giren kararname, doğrudan Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne (USCIS) iletildi. İlgili talimat uyarınca, çeşitlilik vizesi kapsamında yürütülen tüm operasyonel işlemlerin derhal durdurulması istendi. Bu hamle, her yıl çekiliş usulüyle yaklaşık 50 bin kişiye Amerika’da kalıcı oturma ve çalışma izni sağlayan mekanizmanın çarklarını tamamen durdurmuş oldu. Alınan kararın ardından, halihazırda devam eden süreçlerin ve değerlendirme aşamasındaki dosyaların akıbeti hakkında büyük bir sessizlik hakim.

Green Card süreçlerinde belirsizlik hakim

Yasal takvime göre, bir önceki dönemi kapsayan DV-2025 süreci 30 Eylül 2025 tarihinde doğal akışıyla tamamlanmıştı. Ancak normal şartlarda yeni dönemin duyurularının yapılması beklenen bu günlerde, gelen askıya alma haberi tüm planları değiştirdi. Özellikle 2027 mali yılı için planlanan çekiliş takvimine dair resmi makamlar henüz bir tarih paylaşmamışken, programın tamamen durdurulması vize umudu taşıyan kitleler arasında büyük yankı uyandırdı. Resmi kaynaklar, takvimdeki bu boşluğun ve askı süresinin ne kadar devam edeceği konusunda şimdilik detaylı bir bilgilendirme yapmaktan kaçınıyor.