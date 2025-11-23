Son Mühür - Titanik faciasından 113 yıl sonra, geminin en varlıklı yolcularından Isidor Straus’un bedeninden çıkarılan altın cep saati rekor bedelle satıldı. İngiltere’de gerçekleştirilen müzayedede 18 ayar altın saat, 1,78 milyon sterline alıcı buldu. Straus ve eşi, Titanik filminde gemi batarken yatakta birbirine sarılı halde betimlenen yaşlı çift olarak biliniyordu. Facianın ardından Atlantik Okyanusu’ndan çıkarılan saat, o günden bu yana aile içinde kuşaktan kuşağa korunarak günümüze ulaşmıştı.

02:20'de durmuş

Altın cep saatinin akrebi ve yelkovanı, Titanik’in battığı an olarak kabul edilen 02.20’de durduğu ifade edildi. Saatin, Ida Straus’un eşine 1888’deki 43. doğum günü için hediye ettiği ve üzerine Isidor Straus’un baş harflerinin işlendiği belirtildi. Facianın yaşandığı gece, Ida Straus’a cankurtaran botunda yer verilmesine rağmen, 41 yıllık eşini yalnız bırakmak istemediği ve “Onunla birlikte ölmeyi tercih ederim” sözleriyle botu reddettiği aktarıldı. Isidor Straus’un cansız bedenine ulaşılırken, Ida’nın naaşı ise hiçbir zaman bulunamadı.

Yoğun ilgi devam ediyor

Müzayedede en çok ilgi gören saat dışında, Titanik’e dair diğer objeler de yüksek bedellerle satın alındı. Ida Straus’un gemide bulunduğu sırada Titanik antetli kağıda yazdığı mektup 100 bin sterline, yolcu listesinin bir kopyası ise 104 bin sterline alıcı buldu. Ayrıca Titanik’ten kurtulan 700’den fazla kişiye yardım eden Carpathia gemisinin kaptanına hediye edilen altın cep saati, geçen yıl 1.56 milyon sterline satılarak döneminin rekorunu kırmıştı.