Son Mühür - Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini “uyuşturucu lideri” olarak suçlamasına karşılık mali kayıtlarını kamuoyuna açıkladı. Ancak bu adım, beklenmedik bir tartışmayı da beraberinde getirdi; Petro’nun harcama detayları ülkede büyük yankı uyandırdı.

Ülkeyi karıştırdı

Yaklaşık 30 sayfayı bulan belgelerde, Petro’nun son üç yıldaki toplam gelirinin 270 bin sterlin (352 bin dolar) olduğu kaydedildi. Ekstrelerde, 2023 yılında Portekiz’deki Gucci mağazasında yapılan 1.250 Euro’luk alışverişin yanı sıra Casa dei Tessuti, Ralph Lauren ve Apple gibi markalardan yapılan harcamalar da yer aldı.

Striptiz kulübüne gitmiş

En fazla dikkat çeken harcama ise, Portekiz’in başkenti Lizbon’daki “Ménage Strip Club” için yapılan 40 Euro’luk ödeme oldu. Petro, bu harcamayı inkar etmedi ancak detay vermekten kaçınarak, “Bir gün neden orada 40 Euro harcadığımı açıklayacağım” ifadesini kullandı. Muhalefet bu harcamayı “utanç verici” olarak nitelendirirken, Petro ise para karşılığı bir ilişkiye ihtiyaç duymadığını belirterek kendini savundu. Gündeme bomba gibi düştü Kolombiya Mali Bilgi ve Analiz Birimi, Petro’nun talimatıyla 2022’den 2024’ün Haziran ayına kadar olan banka ekstrelerini kamuoyuna açıkladı. Şu ana kadar belgelerde herhangi bir şüpheli işleme rastlanmazken, ipotek ödemeleri, lüks mağaza harcamaları ve striptiz kulübü ödemesi tartışmalara neden oldu. Petro, X platformunda yaptığı paylaşımda eleştirilere, “Analiziniz oldukça olgunlaşmamış. Sosyalist olursanız aç kalırsınız, çünkü kapitalizmde tüm gıda ürünleri satın alınır” sözleriyle yanıt verdi. Kolombiya, 2026’nın Mart ve Mayıs aylarında yeni Kongre ve devlet başkanını seçecek; Petro yeniden aday olamayacak olsa da, solun iktidarda kalması gerektiğini açıkça belirtiyor.