Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesindeki lastikler alev aldı. İtfaiyenin hızlı müdahalesi ve vatandaşların desteğiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Seyir halindeyken lastikler alev aldı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi çıkışında seyir halindeki 43 SP 371 plakalı tırın dorsesinden duman yükseldiğini fark eden sürücü M.K., aracı yol kenarına park etti. Balataların şişmesi nedeniyle lastiklerde başlayan yangın çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı

Çevredeki vatandaşlar yangına araç yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını hızlı şekilde kontrol altına aldı.

Maddi hasar oluştu

Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından tamamen söndürülen yangında, tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.