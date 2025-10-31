Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin tıbbi ilaç üretimi amacıyla ekimini yaptığı safran, deneme alanında hasat edildi. Üniversite, gelecek yıl üretim alanını genişleterek 5 bin metrekarelik ekim hedefi belirledi.

AFSÜ’den tıbbi safran üretimi adımı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ), tıbbi ilaç üretiminde kullanılması hedeflenen safran bitkisinin deneme ekimlerini tamamlayarak hasat etti. Hasat öncesinde Bilim Kafe’de düzenlenen toplantıda safranın hem baharat hem de tıbbi bitki olarak taşıdığı ekonomik değer vurgulandı.

“Safranı ilaç ham maddesi olarak değerlendirmeyi hedefliyoruz”

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan, safranın yüksek ekonomik değere sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Safran yalnızca baharat değil, aynı zamanda kıymetli bir tıbbi bitkidir. Türkiye’ye gelen safranın çoğu Orta Asya ve İran kökenlidir. Biz bu bitkinin ilaç ham maddesi olarak değerlendirilmesini hedefliyoruz. Afyonkarahisar ikliminde yetişebileceğini bilimsel olarak ortaya koyduk. Şu an deneme aşamasındayız, gelecek yıl 5 bin metrekare alanda ekim yapmayı planlıyoruz.”

İlk hasat yapıldı

Toplantının ardından 150 metrekarelik alanda safran hasadı gerçekleştirildi. AFSÜ’nün tıbbi bitki üretim çalışmalarını genişleterek sürdüreceği belirtildi.