İzmir’in Tire ilçesinde yaklaşık 20 metre derinliğinde olan bir kişi beton kuyuya düşerken, ekiplerin koordineli çalışma sonucunda kurtarılarak hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Ekipler seferber oldu!

Olayın, Tire ilçesine bağlı İbni Melek Mahallesi’nde gerçekleştiği öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, 47 yaşındaki A.E.'nin derin bir beton kuyuya düştüğünü vatandaşlar görürken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi.

AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinden ortak çalışma!

Olay yerine intikal eden jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri, kuyuda mahsur kalan vatandaşa ulaşmak için koordineli bir şekilde çalışma gerçekleştirdi.

Yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuda yaralı bir şekilde bulunan A.E.'ye ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi.

Makaralı halat sistemi devreye girdi!

Kurtarma çalışmaları esnasında ekipler, yaralının güvenli şekilde dışarı çıkarılması amacıyla özel ekipmanlardan faydalandı. Sedyeye sabitlenen A.E., makaralı halat sistemi ile kontrollü bir şekilde kuyudan kurtarıldı.

Hastaneye götürüldü!

Ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne götürülen A.E.'nin tedavi altına alındığı ifade edildi. Yapılan ilk kontroller sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

