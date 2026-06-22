Tire Belediyesi, Tire'de gelenekleşmiş olan sünnet şölenini bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirmiş olduğu paylaşımda, hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan etkinlik için tüm vatandaşlara davette bulundu.

Şehir turu ve gösteriler!

Program çerçevesinde sünnet olacak çocuklar için şehir turu gerçekleştirilirken, halk oyunları ekipleri ve mehter takımı da gösterileriyle etkinlikte renkli anlara sahne olacak. Çocukların eğlenceli bir gün geçirebilmesi için palyaço gösterileri de programda kendine yer bulacak.

Şölen 28 Haziran’da!

28 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.00’te Atatürk Parkı’nda düzenlenecek olan geleneksel sünnet şöleni için belediye yetkilileri tarafından, tüm ilçe halkının davetli olduğu ifade edildi.

