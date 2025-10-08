3. Lig 4. Grup ekiplerinden İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü’nde, deplasmanda alınan 5-0’lık ağır Tire 2021 FK mağlubiyetinin ardından teknik heyetle yollar ayrıldı. Kulüp yönetimi, sezon başında takıma yeniden dönen teknik direktör Engin Dursun ve ekibine veda etti.

Yönetim faturayı teknik ekibe kesti

İzmir temsilcisinde Başkan Ahlet Çoruhlu, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Engin Dursun’un yanı sıra yardımcı antrenör Emre Gürsoy, kondisyoner Ahmet Akter ve kaleci antrenörü Enes Tufan Şentürk ile yollarını ayırma kararı aldı.

Yönetimden yapılan açıklamada, “Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yeni bir sayfa açma kararı alınmıştır. Engin hocamıza ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

5 maçta 4 puan toplayabildi

Sezona umutlu başlayan İzmir Çoruhlu FK, geride kalan 5 haftada yalnızca 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Topladığı 4 puanla düşme hattının 2 puan üzerinde yer alan İzmir temsilcisi, ligin ilk bölümünde beklentilerin gerisinde kaldı.

Yeni teknik direktör arayışı başladı

Engin Dursun’la yolların ayrılmasının ardından kulüp yönetimi, yeni teknik direktör arayışına başladı. Takımın başına geçecek ismin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yönetim hem tecrübeli hem de genç oyuncularla çalışabilecek bir isim üzerinde duruyor.

İzmir derbisinde kritik sınav: Rakip Karşıyaka

Hafta sonu Atatürk Stadı’nda oynanacak İzmir derbisinde Çoruhlu FK, güçlü rakibi Karşıyaka’yı konuk edecek. Yeni teknik direktör göreve yetişmezse, takımı altyapı antrenörünün sahaya çıkaracağı öğrenildi.

Taraftarlar ise kötü gidişata son verileceğine inanıyor ve takımlarını derbide yalnız bırakmama çağrısı yapıyor.