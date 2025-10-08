İzmir’in Bornova ilçesinde kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletteki Suriye uyruklu Osman Haciali (33) ve Muhammed Ahmed (45) yaşamını yitirdi. Her ikisinin de ayakkabıcı olarak çalıştığı, işten evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

İş dönüşü can verdiler

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Bornova Gökdere Caddesi üzerinde meydana geldi. E.G. yönetimindeki 55 AEZ 460 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Osman Haciali (33) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Haciali ve arkasında bulunan Muhammed Ahmed (45) yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, evli ve beş çocuk babası Osman Haciali’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan evli ve dört çocuk babası Muhammed Ahmed ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler Halep’e gönderilecek

Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kamyonet sürücüsü E.G.’yi gözaltına aldı.

Her ikisinin de Bornova Ayakkabıcılar Sitesi’nde çalıştığı öğrenilen Haciali ve Ahmed’in, işten çıktıktan sonra evlerine dönerken kazaya karıştıkları belirlendi.

İzmir Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler, yakınlarına teslim edildi. Osman Haciali ve Muhammed Ahmed’in, memleketleri Suriye’nin Halep kentine gönderilerek orada toprağa verileceği bildirildi.