TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Tire 2021 FK, sahasında ağırladığı İzmir Çoruhlu FK karşısında adeta bir gol şov sergileyerek rakibini 5-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Bu etkileyici galibiyetle birlikte sarı-kırmızılı ekip, ligdeki beşinci maçında üçüncü zaferini hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın dikkat çekici yanı, her iki takımın da maçın ilk yarısında birer oyuncusunun kırmızı kart görerek eksik kalmasına rağmen, Tire 2021 FK’nın skor üstünlüğünü bu denli açık bir farkla korumuş olmasıydı. Taraftarlarının önünde moral depolayan Tire ekibi, puanını 9’a yükselterek üst sıralara tırmanışını sürdürdü.

Eksik kadrolarla oynanan 90 dakika

Mücadele, her iki takımın da kontrollü başlamasına rağmen kısa sürede gerginleşti ve ilk yarıda yaşanan kırmızı kartlarla maçın seyri değişti. İki takımın da sahada 10 kişi kalmasına rağmen, Tire 2021 FK’nın hücum hattındaki etkinliği ve kolektif oyunu bu dezavantajı hissettirmedi. Sarı-kırmızılılar, eksik oynamanın yarattığı boşlukları iyi değerlendirerek rakip fileleri art arda havalandırmayı başardı ve maçın erken dakikalarından itibaren skoru lehine çevirdi. Taraftarlar, takımlarının zorlu koşullar altında gösterdiği bu baskın performansı alkışlarla karşıladı.

Play-Off hedefine emin adımlarla

Geçen sezon ligdeki ilk senesinde gösterdiği başarılı performansla Play-Off tecrübesi yaşayan Tire 2021 FK, bu yıl da aynı hedefine kararlılıkla ilerlediğini gösterdi. Alınan bu farklı galibiyet, takımın moralini zirveye taşırken, ligdeki rakiplerine de güçlü bir mesaj verdi. Başarılı geçen bu haftanın ardından 9 puana ulaşan Tire temsilcisi, ligin üst sıralarında yer alarak Play-Off yarışındaki iddiasını pekiştirdi. Teknik heyet ve futbolcular, yakalanan bu ivmeyi sürdürerek sezon sonunda yeniden zirve mücadelesine katılmayı amaçladıklarını belirttiler. Ligdeki uzun maratonda bu tür yüksek skorlu galibiyetlerin takımın mental gücü için büyük önem taşıdığı kaydedildi.