Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediyesi, yardımsever vatandaşların kullanılır durumdaki mobilya ve beyaz eşyalarını ihtiyaç sahipleriyle buluşturarak örnek bir dayanışma ağı oluşturdu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen uygulamayla, Konaklı komşular arasında evden eve iyilik zinciri kuruluyor.

Evden alınan eşyalar, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Kullanılabilir durumdaki eşyalarını bağışlamak isteyen vatandaşlar, 444 35 66 numaralı telefondan Konak İletişim Merkezi’ne ulaşarak kayıt oluşturabiliyor. Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, bağışçıların evlerinden temiz ve kullanılabilir durumdaki eşyaları teslim alıyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerindeki eksikler de toplanan bu bağışlarla tamamlanıyor. Böylece Konak’ta dayanışma halkası her geçen gün büyüyor, paylaşmanın mutluluğu mahalle mahalle yayılıyor.

“Kimse kendini yalnız hissetmesin”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, zorlu ekonomik koşullarda dayanışmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Komşular arasında dayanışmayı büyütmek ve Konak’ta hiç kimsenin kendisini yalnız ya da eksik hissetmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Ev eşyası bağışları ile iyiliği çoğaltıyoruz. Konak’ta dayanışmayı büyütmeye, komşularımızın hayatına dokunmaya devam edeceğiz.”