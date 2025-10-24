TFF 3. Lig 4. Grup'ta geçtiğimiz hafta aldıkları mağlubiyetlerle moralleri bozulan, ancak sezonun dikkat çeken iki ekibi Uşakspor ile Tire 2021 FK, yarın kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Her iki takım da ligdeki iddialarını sürdürmek ve yeniden üst sıralara tırmanmak için Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak olan bu zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Uşakspor, bir önceki hafta Söke 1970 SK karşısında aldığı 4-1'lik ağır yenilgiyle hem ilk mağlubiyetini tatmış hem de liderlik koltuğunu devretmek zorunda kalmıştı. İki haftalık galibiyet serisinin ardından Altay'a son dakika golüyle boyun eğen Tire FK ise Play-Off hattının hemen dışına düşerek bu maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Ayvalıkgücü evinde taraftarıyla buluşuyor

Grupta üst üste elde ettiği iki galibiyetle çıkış trendine giren Ayvalıkgücü Belediyespor, bu yükselişini sürdürmek amacıyla yarın ilk kez taraftarıyla kucaklaşacağı bir maça çıkıyor. Hüsnü Uğural Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak karşılaşmada, Ayvalıkgücü'nün rakibi, henüz mağlubiyet yüzü görmeyen ve Play-Off barajında yer alan Söke 1970 SK olacak. Namağlup rakibini devirerek zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen Ayvalıkgücü, taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet serisini üçe çıkarmayı amaçlıyor.

Düşme hattı ve zirve mücadeleleri

Grubun diğer önemli karşılaşmaları da aynı saatlerde başlayacak ve lig tablosunu doğrudan etkileyecek nitelikte olacak. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan ve düşme hattında bulunan Nazillispor, formda rakibi Kütahyaspor'u Didim Atatürk Stadı'nda ağırlayacak. İkinci sıraya kadar tırmanarak büyük bir çıkış yakalayan Kütahyaspor, zirve takibini sürdürmek için deplasmandan üç puanla dönme hesapları yapıyor. Nazillispor ise hem ilk galibiyetini almak hem de tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için büyük bir direnç göstermek zorunda.

Akşam seansı: Denizli'de Play-Off kapışması

Günün son mücadelesi ise Denizli'de gerçekleşecek. Play-Off hattının iddialı ekiplerinden Denizli İdmanyurdu, saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda Bornova 1877 ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, Play-Off potasındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Denizli İdmanyurdu ile üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Bornova 1877 için kritik öneme sahip. Ligdeki sıralamaların belirlenmesinde büyük rol oynayacak bu maçlar, futbolseverlere çekişmeli ve heyecan dolu bir hafta sonu yaşatmayı vaat ediyor.