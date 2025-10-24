Cumhur İttifakı Bergama İlçe Teşkilatları, Bergama ve Bakırçay Havzası’nın yıllardır çözülemeyen temel sorunlarını değerlendirmek üzere ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda en dikkat çeken konu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katı atık tesisinin kapasitesini artırma planı oldu.

Bergama ve Bakırçay Havzası’nın sorunları masada

Toplantıya AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hasan Şahin ile MHP Bergama İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin katıldı. İki başkan da bölgedeki altyapı, sağlık ve turizm konularındaki kronik sorunlara dikkat çekti.

Hasan Şahin, özellikle uzun süredir beklenen yatırımlarla ilgili müjdeler verdi: “Kozak Çevre Yolunun ihalesi tamamlandı.

Artık tonozların üzerinden ağır tonajlı kamyonlar geçmeyecek. 9 kilometrelik yol, iki yıl içinde hizmete girecek.

Bergama Bölge Hastanesi projesiyle ilgili de Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz sürüyor. Mevcut hastanemiz artık Bergama’ya yetmiyor.

Ameliyathaneler kısa sürede yeniden hizmete girecek. Yeni Bölge Hastanesi’nin yatırım planına alınması için vekillerimizle yoğun bir çalışma yürütüyoruz.”

Bergama turizmle anılacak, çöplükle değil

Toplantıda en fazla tepki çeken başlık, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bergama’daki katı atık tesisinin kapasitesini 500 tondan 2 bin tona çıkarmak istemesi oldu.

AK Parti İlçe Başkanı Hasan Şahin, bu planın çevre ve halk sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

“Biz Bergama’ya İzmir’in 2 bin ton çöpünün getirilmesini istemiyoruz. Kapasitemiz 500 ton. Bu, çevre ve sağlık açısından ciddi bir tehdittir.

Gerekirse eylem de yapacağız. Bergama turizmle, tarihi değerleriyle anılacak; çöplükle değil.”

İzmir’i kokuttular, Bergama’yı kokutmayacaklar

MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin de Bergama’nın çöplük haline getirilmek istendiğini belirterek sert açıklamalarda bulundu:

“İzmir’i kokuttular, şimdi Bergama’yı kokutmak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Eğer kapasite sorunu olmadığını iddia ediyorlarsa, gelsinler basınla birlikte tesisleri yerinde inceleyelim. Bergama, İzmir’in üvey evladı değildir.” Engin’in sözleri, toplantıya katılan partililer ve vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Tarih ve turizm yatırımlarında hızlı ilerleme

Hasan Şahin, konuşmasının sonunda turizm alanındaki yatırımlara da değindi. Akropol ışıklandırma projesi ve Selinos Deresi düzenlemesinin hızla ilerlediğini belirten Şahin, 2026 yılı sonunda “gece müzeciliği” uygulamasının başlayacağını açıkladı:

“Akropol ışıl ışıl olacak, yollar yenilenecek. 25 bin olan ziyaretçi sayısı 500 bine çıkacak. Bergama tarihinin en güzel dönemlerinden birini yaşayacak.”

Cumhur İttifakı Bergama için ortak hareket edecek

Basın toplantısında her iki ilçe başkanı da Bergama’nın geleceği için ortak hareket etme mesajı verdi. Yatırımlar, çevre politikaları ve planlama süreçlerinde Cumhur İttifakı’nın birlikte çalışacağı vurgulandı.

Şahin ve Engin, “Bergama’nın kalkınması için ne gerekiyorsa birlikte yapacağız. Bu kadim kenti çöplükle değil, tarihiyle ve turizmiyle gündeme getireceğiz” dedi.