3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta mücadele eden Tire 2021 FK, zirve yarışındaki Denizli İdmanyurdu’nu deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 haftalık galibiyet özlemini sona erdirdi. İzmir temsilcisi, rakibini durdurarak play-off hedefinde yeniden güçlü bir konuma geldi.

İç sahadaki seri bozuldu

Denizli ekibi, iç sahada daha önce oynadığı 4 maçı kazanmıştı. Son 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan formda takıma ilk yenilgisini yaşatan Tire 2021 FK, rakibinin yükselen ivmesini de kırdı.

Tire FK 16 puanla üst sıraları zorluyor

Ligde 10 maça çıkan Tire 2021 FK, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 16 puana ulaştı. Bu sonuç, sarı-kırmızılı ekip için hem moral hem de play-off yolunda önemli bir adım oldu.

Atakan Akbulut gol makinesine döndü

Tire’nin golcü oyuncusu Atakan Akbulut (24), Denizli İdmanyurdu karşısında attığı golle sezonun 8’inci golüne imza attı.

Takım toplamında 15 gole ulaşarak sarı-kırmızılıları sırtlayan Atakan, gol krallığı yarışındaki iddiasını bir kez daha gösterdi.

Eskişehirspor hazırlıkları başlıyor

Tire FK, gelecek hafta Eskişehirspor’u konuk edecek. Takımda Anıl Doyuran’ın sarı kart cezalısı durumuna düşmesi, teknik ekibin kadro planlamasında değişiklik yapmasını gerektirecek.