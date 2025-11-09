Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin en köklü ekiplerinden, 52 yıldır aralıksız ligde mücadele eden Karşıyaka, bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

Tarihinde 2 lig şampiyonluğu, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası bulunan yeşil-kırmızılılar, bu sezon performansıyla taraftarını üzüntüye boğdu.

7 maçta 6 mağlubiyet, 111-59’luk ağır yenilgi

Ligde çıktığı 7 karşılaşmada 6 mağlubiyet alan Karşıyaka, Türk Telekom deplasmanında 111-59 kaybederek sahadan tarihi bir farkla ayrıldı. 52 sayılık bu hezimet, düşme hattındaki Karşıyaka’da hem camianın hem taraftarın sabrını taşırdı.

Üst üste 6 yenilgi, üç maçta 100 sayının üzerinde

Son 6 maçını art arda kaybeden yeşil-kırmızılılar, bu karşılaşmaların üçünde potasında 100 sayının üzerinde gördü. Telekom maçında tek periyotta 35 sayı yiyen takımda savunma zaafları alarm vermeye devam ediyor.

Geçmiş sezondan bu sezona büyük fark

Geçen sezon 26 yıllık isim sponsorunun ayrılması nedeniyle zor bir süreç yaşayan Karşıyaka, yerli oyuncularla sahaya çıktığı dönemde dahi bu kadar ağır yenilgiler almamıştı.

O dönem her maç rakiplerine son topa kadar direnen takım bu sezon 8 yabancı transferine rağmen beklenen performansı gösteremedi.

Beşok dönemi sona erdi

Taraftarın tepkisinin odak noktası haline gelen antrenör Faruk Beşok ile yolların ayrıldığı açıklandı. Yönetim, kötü gidişi durdurmak için teknik ekibe müdahale ederken yeni bir başlangıç için adım attı.

Manisa Basket maçı "hayati önem" taşıyor

Yeşil-kırmızılı ekip, önümüzdeki hafta ligde kalma mücadelesi açısından kritik değere sahip Manisa Basket maçına yeni çalıştırıcıyla çıkacak. Camia, bu karşılaşmanın sezonun kırılma anı olabileceği görüşünde birleşmiş durumda.