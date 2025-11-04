Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kütahya’nın Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 12. kilometresindeki Şahmelek mevkisinde İbrahim Aras (51) yönetimindeki 43 UZ 883 plakalı otomobil, Ahmet İ. idaresindeki 54 SH 480 plakalı tıra arkadan çarptı.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde otomobil sürücüsü İbrahim Aras’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cansız bedeni morga götürüldü

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Aras’ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.