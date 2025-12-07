AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, İl Özel İdaresi’nin 2026 bütçesiyle hayata geçirilecek proje kapsamında küçükbaş hayvancılığı geliştirmeye yönelik destek programı başlatacaklarını açıkladı. Programın üretimi artırması ve sektörün bölgedeki gücünü yükseltmesi hedefleniyor.

Kütahya’da küçükbaş hayvancılığa yeni destek projesi

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, İl Özel İdaresi tarafından 2026 yılı bütçesi kapsamında yürütülecek yeni bir proje ile küçükbaş hayvancılığı geliştirmeye yönelik önemli bir destek programı başlatacaklarını duyurdu. Projenin, hem üretimi artırmayı hem de küçükbaş hayvancılığını bölge ekonomisinde daha güçlü bir noktaya taşımayı amaçladığını söyledi.

Demir, “Özel İdare tarafından 2026 bütçesi başlamak üzere yaptığımız bir proje var. Bu proje kapsamında küçükbaş hayvancılığı yükselten ya da geliştirilmesiyle ilgili bir destek programı başlatıyoruz inşallah.” ifadelerini kullandı.

Projeye destek veren kurumlara teşekkür

Milletvekili Mehmet Demir, projenin hazırlanmasında katkısı bulunan tüm kurum ve yöneticilere teşekkür ederek şunları kaydetti: “Başta Kütahya Valimiz olmak üzere İl Genel Meclisi Başkanımıza, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize, İl Genel Meclisi üyelerimize, milletvekillerimize ve il başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Sizler aracılığıyla Kütahyalı hemşerilerimize de bu konuyu duyurmuş olalım. Hepinize teşekkür ediyorum.” Projenin detaylarının önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.