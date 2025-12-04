Kütahya’nın Sultanbağı Mahallesi’nde Zekiye Sarı ile kızı Ayşe Sarı’nın yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kızı yaralı kurtuldu

Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen ve el ile ayaklarında yanıklar oluşan Ayşe Sarı, kendi imkânlarıyla evden çıktı. Sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ayşe Sarı’nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yaşlı kadının cansız bedeni evde bulundu

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ardından evde yapılan incelemede 83 yaşındaki Zekiye Sarı’nın cansız bedenine ulaşıldı. Savcılık ve polis ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekiplerince soruşturma başlatıldı.