Kütahya’nın İstiklal Mahallesi Kelebek Sokak’taki bir apartmanda, havalandırma boşluğundan gelen bebek sesi paniğe neden oldu. Sesleri duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada havalandırma boşluğunda poşet içine konulmuş yeni doğmuş bir erkek bebek bulundu.

Bebeğin durumu kritik

İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan bebek, sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Anne ve baba tespit edildi

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede bebeğin annesinin apartmanın birinci katında yaşayan 20 yaşındaki E.Y., babasının ise 22 yaşındaki M.G. olduğu belirlendi. Genç kadının hamileliğini ailesinden gizlediği ve banyoda doğum yaptığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.