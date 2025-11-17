Gaybıefendi Mahallesi’ndeki bir binanın teras katında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı, binada maddi hasar oluştu.

Teras katta çıkan yangın paniğe neden oldu

Kütahya’nın Gaybıefendi Mahallesi Desti Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu hemen bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, polis, OEDAŞ ve Torosgaz ekibi yönlendirildi. Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, adrese hızla ulaşıp yangına anında müdahale etti. Rüzgârın etkisiyle büyüme riski taşıyan alevler, ekiplerin koordineli çalışmasıyla diğer katlara ilerlemeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı

OEDAŞ ve Torosgaz ekipleri, elektrik ve doğalgaz hatlarında oluşabilecek olası tehlikeleri önlemek amacıyla çevrede gerekli güvenlik tedbirlerini uyguladı. Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluştu. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.