Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın güncel “Türkiye Otoyol Ağı” haritası, Bozüyük-Kütahya-Afyonkarahisar hattının stratejik önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan bu güzergâh, Kütahya’yı kuzey-güney ve doğu-batı yönlü trafik akışının kesişim noktası hâline getiriyor.

Bozüyük’ten başlayıp Kütahya üzerinden Afyonkarahisar’a uzanan yeni otoyol hattı, şehirler arası ulaşım sürelerini kısaltırken sanayi ve turizme de önemli katkı sağlayacak. Zafer OSB, 30 Ağustos OSB, seramik-porselen ve mermer sektörü gibi Kütahya’daki ekonomik merkezlerin limanlar ve metropollere hızlı erişimi, şehrin yatırım çekme potansiyelini güçlendiriyor.

2028 hedefleri doğrultusunda, Kütahya’nın İstanbul-Antalya, Ankara-İzmir ve Bursa-Denizli akslarıyla daha güçlü bağlantılar kurması planlanıyor. Uzmanlar, yeni ulaşım projeleri sayesinde Kütahya’nın Türkiye’nin lojistik, ticaret ve turizm rotalarında merkezi bir konuma yükseleceğini belirtiyor.

Otoyol projesi, hem ekonomik hem de ulaşım konforu açısından bölgeyi önemli ölçüde dönüştürmeye hazırlanıyor.