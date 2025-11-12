Kütahya’nın Dumlupınar Mahallesi’ndeki bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden etti. Balkonda mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.

Apartman dairesinde yangın paniği

Kütahya Dumlupınar Mahallesi’nde bir site içerisindeki apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Murat Can, eşini ve iki çocuğunu hızla dışarı çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Balkonlarda mahsur kalanlar tahliye edildi

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede binayı saran yoğun duman nedeniyle apartmanda yaşayan bazı yurttaşlar balkonlarda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla balkonda bekleyen 5 kişiyi güvenli şekilde tahliye etti.

Yangın kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Binada soğutma çalışmaları yapılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangında yaralanma olmadığı öğrenildi.