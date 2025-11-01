Kütahya’nın Domaniç ilçesinde 2023 yılında kaybolan 80 yaşındaki Selim Ece için jandarma ve AFAD ekipleri yeniden arama başlattı. Ece’nin kaybolduğu bölgede dron destekli tarama yapılıyor.

2023’te kaybolmuştu

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yaklaşık iki yıl önce kaybolan 80 yaşındaki Selim Ece için yeniden arama çalışması başlatıldı. Çukurca beldesinde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Ece, 4 Ekim 2023’te evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Ekipler yeniden sahada

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat ekipleri, Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı timler ve AFAD ekipleri ile arama köpekleri, Ece’nin kaybolduğu bölgede yeniden çalışma başlattı.

Dron destekli arama

Erikli köyü Akkaya Mahallesi ile Karaburun Mahallesi arasında yapılan aramalarda, iki gün boyunca dronla tarama gerçekleştirildi. Ekipler, kayıp Selim Ece’ye dair herhangi bir iz bulmak için bölgeyi ayrıntılı şekilde araştırıyor.

“Devletimiz yeniden başlattı”

Ece’nin yeğeni Ahmet Tunç da arama çalışmalarına katılarak şu ifadeleri kullandı: “İki yıl önce de milletimiz ve devletimizle birlikte arama yapmıştık. Şimdi yine devletimiz, jandarmamız, AFAD’ımız sağ olsunlar arama çalışmalarını yeniden başlattı.”