Adana’nın Ceyhan ilçesinde TAG Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Gezi dönüşü Adana istikametine ilerleyen Orhan T. (55) yönetimindeki 33 AKK 322 plakalı yolcu otobüsü, motor arızası nedeniyle Ceyhan Sirkeli Gişeleri yakınlarında güvenlik şeridine park etti.

TIR sürücüsü park halindeki otobüse çarptı

Aynı yönde ilerleyen Hayrettin K. (27) yönetimindeki 33 BPN 29 plakalı TIR, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yol kenarında duran otobüse arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 13 kişi yaralanırken, TIR sürücüsü kabinde sıkışarak ağır yaralandı.

Sıkışan sürücü uzun süren çalışmayla kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, TIR’ın kabininde sıkışan Hayrettin K.’yı uzun süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar hastanelere sevk edildi

Durumu ağır olan yaralılar Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yaralıların Ceyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Trafik bir süre kontrollü sağlandı

Kaza sonrası TAG Otoyolu’nun Adana yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.