Konya’nın Selçuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Olay, akşam saatlerinde Ferhuniye Mahallesi Kılıçarslan Meydanı’nda yaşandı. Henüz belirlenemeyen sebeple başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

17 yaşındaki genç göğsünden bıçaklandı

Kavga sırasında yaşı küçük olduğu belirtilen M.K., elindeki bıçakla yabancı uyruklu Mahmud El Muhammed (17) isimli genci göğsünden yaraladı. Meydandaki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi meydanda yaptı. Ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Mahmud El Muhammed, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli çocuk gözaltına alındı

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli M.K., kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatırken, kavganın çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.