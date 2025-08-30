Kaza, saat 13.00 sıralarında Hakkari-Van kara yolunun Boybeyi köyüne bağlı Dikilitaş mezrası yakınlarında meydana geldi. Hakkari yönüne seyreden tır ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya döndü.

4 kişi hayatını kaybetti

Kazada kamyonette bulunan 6 kişiden 4’ü olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 kişi ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yol trafiğe kapatıldı

Kaza nedeniyle Hakkari-Van kara yolu bir süre ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmaların ardından yaklaşık bir saat sonra trafik yeniden normale döndü.

Yetkililer, kazayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.