İddiaya göre ev sahibi, kiracısından şofben arızası için 500 TL talep etti. Ancak Başak, şofbeni kullanmadığını belirterek ödeme yapmak istemedi. Tartışma ertesi gün köy meydanında yeniden alevlendi ve kavgaya dönüştü. Çiftin sopa ve demir levye ile saldırdığı yaşlı adam, darp edildikten sonra evine döndü.

Fenalaştı, hayatını kaybetti

Eve gittikten kısa süre sonra fenalaşan Hüseyin Başak için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler, üç çocuk babası yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinde vücudunda darp izleri tespit edilen Başak’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaçan çift jandarma tarafından yakalandı

Olayın ardından ev sahibi çiftin, çocuklarıyla birlikte bölgeden kaçtığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanan Yener ve Nurhan R. gözaltına alındı. Çift, ifadeleri alınmak üzere Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Adliyeye ağlayarak girdi

Ev sahibi Yener R.’nin daha önce bir meslek lisesinde müdür yardımcılığı yaptığı, şu anda ise öğretmenlik görevini sürdürdüğü öğrenildi. Çift, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde hıçkıra hıçkıra ağlayan Yener R.’nin ifadesinde pişmanlık duyduğunu söylediği aktarıldı.

Yargı süreci başlıyor

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin, nöbetçi mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor. Olay, ilçede büyük üzüntü yaratırken soruşturma devam ediyor.