Ceren Yaldız ve Burak Işık bir süredir birbirlerini sosyal medyada takipten çıkardı. Ortak fotoğrafların da kaldırılmasıyla birlikte çift, ayrılık sürecini takipçileriyle paylaştı. Genç fenomen şu anda oğlu Atlas ile hayatını sürdürürken içerik üreticiliğine de ara vermeden devam ediyor.

Ceren Yaldız kimdir?

Ceren Yaldız, 7 Şubat 2002'de Bursa'da dünyaya geldi. Henüz 2,5 yaşındayken babasını kaybeden Yaldız, annesinin yanında büyüdü ve eğitim hayatını Bursa'da tamamladı. Asıl tanınırlığını ise dijital platformlar aracılığıyla elde etti.

Türkiye'de TikTok furyasının öncü isimlerinden biri olan Yaldız, makyaj videoları ve POV tarzı içerikleriyle kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaştı. Enerjik ve samimi tarzı sayesinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan fenomen, TikTok'ta mavi tik almayı da başardı. YouTube ve Instagram'da da aktif olan Yaldız, farklı platformlarda geniş bir kitleye hitap ediyor.

2002 doğumlu Ceren Yaldız, 24 yaşında ve aslen Bursalı. Boyu 1,68 cm, burcu ise kova.

Ceren Yaldız'ın müzik kariyeri

Sadece sosyal medyayla sınırlı kalmayan Ceren Yaldız, "Ara Ara" adlı şarkısıyla müzik sahnesinde de kendini gösterdi. Parça, takipçileri arasında büyük ilgi gördü ve Yaldız'ın çok yönlü bir içerik üreticisi olduğunu ortaya koydu.

Ceren Yaldız evliliği ve Burak Işık ile ayrılığı

Ceren Yaldız, 2022 yılında iş dünyasında Burak Medyator olarak bilinen Burak Işık ile evlendi. Evliliklerinin ardından çiftin Atlas adında bir oğlu oldu. Ancak bir süre sonra ikili yollarını ayırma kararı aldı. Sosyal medya üzerindeki karşılıklı takipten çıkma ve fotoğraf silme adımları, ayrılığın en belirgin işaretleri oldu.

Ceren Yaldız şu anda bekar bir anne olarak hayatına devam ediyor. Oğlu Atlas'la ilgili yaptığı paylaşımlar takipçilerinden yoğun destek görüyor.