Son Mühür / Yiğit Uzun - 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü, devlet okullarındaki tüm çocuklara en az bir öğün ücretsiz ve sağlıklı okul yemeği sağlanması için kent genelinde imza kampanyası başlattı.

TİP’in “%1,5 Yeter!” sloganıyla duyurduğu kampanya, Türkiye’de merkezi bütçenin yalnızca yüzde 1,5’inin ayrılmasıyla tüm devlet okullarında her çocuğa ücretsiz okul yemeği verilebileceği vurgusuna dayanıyor.

“Beslenme, su ve sağlık hizmeti lütuf değil, devletin görevidir”

Partiden yapılan açıklamada, çocukların temel haklarının karşılanmasının bir siyasi tercih değil, devletin yerine getirmekle yükümlü olduğu bir görev olduğunun altı çizildi:

“Yeterli ve sağlıklı beslenme, temiz içme suyu ve ücretsiz sağlık hizmeti her çocuğun doğuştan hakkıdır. Bu haklar lütuf değil, devletin eksiksiz biçimde yerine getirmesi gereken görevlerdir.”

İzmir’in 10 ilçesinde sokağa çıkıyorlar

TİP İzmir İl Örgütü, ücretsiz okul yemeği talebini büyütmek ve imza toplamak için 20–22 Kasım tarihleri arasında İzmir’in birçok noktasında yurttaşlarla buluşacak.

Etkinlikler Bornova, Buca, Karşıyaka, Konak, Seferihisar, Urla, Menemen, Foça ve Çiğli’de farklı noktalarda düzenlenecek.

“Tüm yurttaşlarımızı bekliyoruz”

İl Örgütü, ücretsiz ve sağlıklı okul yemeğinin sadece ekonomik koşullar nedeniyle beslenme sorunu yaşayan çocuklar için değil, tüm çocukların eşit eğitim hakkı için zorunlu olduğunu belirterek kampanyaya destek çağrısı yaptı:

“Her çocuk için en az bir öğün ücretsiz okul yemeği haktır. Tüm yurttaşlarımızı imza vermeye ve çocukların temel hakları için ses yükseltmeye çağırıyoruz.”