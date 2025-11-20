Son Mühür- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in Harmandalı çöp tesisiyle ilgili olarak

''İktidara çağrım şu; İzmir üzerinden oyunlarınıza ara verin. Atıkların enerjiye dönüşmesi için finansman olanaklarını sağlayalım. Hazine arazileri içerisinde en uygun olanlara tesis yapalım.'' sözlerine AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan yanıt geldi.

''Çeyrek aşırı aşkın bir süredir İzmir'i yöneten, CHP.

15 yıldır kentin katı atık bertaraf meselesini çözemeyen, uygun yer bulup dünya standartlarında bir tesis yapamayan, yine CHP.'' hatırlatmasında bulunan Kaya,

''İzmir'de üretilen çöpün yüzde 40'ının bertaraf edilebilmesini sağlayan Ödemiş ve Bergama'daki iki tesis, söz konusu ilçeler AK Partili Belediye Başkanları tarafından yönetildiğinde yapılabildi.

CHP'nin İzmir'in çöp sorunu için attığı tek ciddi adım, 15 yıl sonra, daha geçtiğimiz ay, Ekim 2025'te Valiliğe ve Bakanlığa yaptıkları başvuru olmuştur.

Bu soruna ne kadar ciddiyetle yaklaştıklarının en somut göstergesi de herhalde budur.'' vurgusunda bulundu.



Zeybek'in açıklamaları sakil duruyor...



''Gerçekler böyleyken ve bu gerçekler herkes tarafından bilinmekteyken, CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gökan Zeybek'in açıklamaları oldukça sakil durmaktadır.'' diyen Mahmut Atilla Kaya,

''Sayın Zeybek'in İzmir'den bihaber şekilde yaptığı açıklamalar, geçmişte partisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay tarafından yalanlanmıştı.

Gerçi sizin parti içi kavgalarınız öylesine büyük, kendi aranızdaki iletişiminiz öyle çetrefilli ki, artık ne olsa, ne duyulsa şaşırmayız!



Birbirinize telefonda ulaşmakta zorlandığınız, günlerce cevap alamadığınız haberleri artık kamuoyunun malumu.

Sayın Tugay ile görüşebildiniz mi, doğrusu bilemiyorum.

Eğer görüşüp de bu açıklamaları yaptıysanız, geçmiş olsun; Sayın Tugay tarafından boşa düşürülmüşsünüz.

Yok eğer görüşmeden yaptıysanız, o da ayrı bir facia; çünkü İzmir hakkında bilgi almadan konuşmak zaten başlı başına bir hatadır.

Sayın Zeybek boşa düşmeyi, mesnetsiz açıklamalarla gündeme gelmeyi seviyor olabilir, kendi tarzıdır, saygı duyarım.

Ama İzmirliler'in aklıyla alay etmesini kabul etmemiz mümkün değildir!'' mesajı verdi.



Eylül ayında Tugay'dan yalanlama gelmişti...



Geçtiğimiz Eylül ayında Gökan Zeybek'in “Çöp depolama alanları Bakanlık tarafından kapatıldı” sözlerine Cemil Tugay'dan yalanlama gelmişti.

Harmandalı Depolama Alanı’nın kapatılmadığını, aksine Bakanlık tarafından kullanıma devam edilmesi için yol açıldığını belirten Tugay, CHP’li Gökan Zeybek’in yanlış bilgilendirildiğini söyledi. Tugay, “Bakanlık, AK Parti İzmir İl Başkanı ve Eyyüp Kadir İnan’ın katkısı olmuştur” demişti.