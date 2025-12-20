Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela arasındaki siyasi ve askeri gerilim yeni bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. ABD’li yetkililer, Venezuela açıklarındaki uluslararası sularda gerçekleştirilen bir operasyonda bir geminin durdurularak el konulduğunu açıkladı.

Operasyon uluslararası sularda gerçekleştirildi

Adı açıklanmayan üç ABD’li yetkilinin verdiği bilgiye göre, söz konusu müdahale Venezuela açıklarında uluslararası sularda yapıldı. Geminin tam konumuna ilişkin detay paylaşılmazken, operasyonun ABD Kıyı Emniyet güçleri tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Resmi açıklama henüz yapılmadı

Olayla ilgili soruların yöneltildiği ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Kıyı Emniyeti yetkilileri, konuyla ilgili değerlendirme yapılması için Beyaz Saray’ı işaret etti. Washington yönetimi ile Venezuela devlet petrol ve doğalgaz şirketi PDVSA cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

El konulan gemi sayısı ikiye çıktı

ABD’nin son müdahalesiyle birlikte, Venezuela açıklarında el koyduğu gemilerin sayısının ikiye yükseldiği öğrenildi. ABD’nin bölgede askeri varlığını artırmaya devam ettiği ve deniz trafiğini yakından izlediği ifade ediliyor.

Trump yönetiminden sert mesajlar

ABD Başkanı Donald Trump, son aylarda Karayipler’de kapsamlı bir askeri yığınak gerçekleştirerek Venezuela yönetimi üzerindeki baskıyı artırmıştı. ABD ordusu, bölgede uyuşturucu taşındığı iddiasıyla çok sayıda tekneye müdahale etmiş, Venezuela kıyılarında yaptırımlara tabi bir petrol tankerine de el koymuştu.

“Tam abluka” ve kara operasyonu sinyali

Trump, Venezuela’ya giriş ve çıkış yapan yaptırım kapsamındaki petrol tankerlerine yönelik tam abluka uygulanması yönünde talimat vermişti. ABD Başkanı ayrıca, gerekmesi halinde Venezuela’ya kara operasyonu seçeneğinin de masada olduğunu açıklamıştı. Bu açıklamalar, Washington ile Caracas arasındaki tansiyonu daha da yükseltmişti.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

Uzmanlar, son gemi müdahalesinin ABD ile Venezuela arasındaki gerilimi daha da derinleştirebileceğine dikkat çekiyor.