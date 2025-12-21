Son Mühür / Atakan Başpehlivan Tüm Yerel Sen Genel Merkez Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, CHP’li Bursa Osmangazi meclis üyesi Özlem Bodur’un trafikte saldırıya uğradığını açıklayarak konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Devrim Onur Erdağ: Bu tür davranışlar hukuk devletinde asla kabul edilemez

CHP Meclis Üyesi Özlem Bodur’un trafikte araçtan inen kişiler tarafından aracına tekme atılarak, saldırıya uğramasını en güçlü biçimde kınadığını belirten Devrim Onur Erdağ, “Bursa Osmangazi Belediyesi CHP Meclis Üyesi arkadaşım Özlem Bodur’un, trafikte araçtan inen kişiler tarafından aracına tekme atılarak ve hakaret içeren el hareketleriyle saldırıya uğramasını en güçlü biçimde kınıyorum.

Bu olay, basit bir trafik tartışması değil; kamu düzenini, can ve mal güvenliğini tehdit eden açık bir şiddet eylemidir. Hiç kimsenin trafikte başka bir yurttaşa zorbalık yapma, korkutma ya da tehdit etme hakkı yoktur. Bu tür davranışlar hukuk devletinde asla kabul edilemez.” dedi.

“Trafikte zorbalığın ve magandalığın karşısında durmaya devam edeceğiz”

Son olarak, şiddeti cesaretlendiren cezasızlık anlayışına karşı sessiz kalmayacaklarını belirten Erdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Özlem Bodur yalnız değildir. Saldırıyı gerçekleştirenlerin hukuk önünde hesap vereceğine, sürecin adli makamlar tarafından titizlikle yürütüleceğine inanıyorum. Şiddeti cesaretlendiren cezasızlık anlayışına karşı sessiz kalmayacağız. Kadına yönelik şiddetin, trafikte zorbalığın ve magandalığın karşısında durmaya devam edeceğiz.”