Son Mühür- Milli Eğitim Bakanlığı takvimi kapsamında ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu süreçte öğretmenler mesleki çalışmalarını çevrim içi olarak tamamladı.

Ara tatil döneminde öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli içerikler hazırlandı. Okul öncesi için “Aile Çocuk Etkinlik Takvimi”, ilkokul öğrencileri için “Arada 1 Etkinlik Kitabı” ve ortaokul öğrencileri için “İlkbahar Etkinlik Kitabı” yayımlandı. Lise öğrencilerine ise Ramazan ayına özel hazırlanan “Ara Tatil Rehberi” sunuldu.

Ara tatilin sona ermesiyle birlikte, yarın itibarıyla ülke genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen yeniden ders başı yapacak. Eğitim-öğretim yılı 26 Haziran’da tamamlanacak. Bu süreçte LGS 14 Haziran’da, YKS ise 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.