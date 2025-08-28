Son Mühür - Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce, tıp eğitiminde uygulanan yabancı öğrenci kontenjanlarına sert eleştirilerde bulundu. İnce, Türkiye’de tıp fakültelerinin yaklaşık yüzde 25 kontenjanının yabancılara ayrıldığını belirterek, “Ortaokul bilgisiyle aldıkları bu öğrencileri doktor diye hastanelerimize yerleştiriyorlar. Elimizdeki pırlanta gibi Türk çocuklarını ülkeden gitmeye zorluyorlar” dedi.

“UYAN TÜRK MİLLETİ”

Açıklamasında, genç Türk doktorların yurt dışında çalışma yollarına yöneldiğini vurgulayan İnce, sağlık sisteminin bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade etti. “Uyan Türk Milleti, derdini anlatacak doktor bulamayacaksın!” uyarısında bulunan İnce, Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde ciddi bir insan kaynağı problemiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.