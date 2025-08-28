Son Mühür- 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yaşanan kritik gelişmelere dair yeni bir kulis iddiası gündeme geldi.

Gazeteci Sinan Burhan’ın tv100 ekranlarında aktardığı bilgilere göre; İYİ Parti’nin eski Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sürecinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Akşener–Yavaş–İmamoğlu evde görüştüler

Burhan’ın öne sürdüğü iddiaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ilan edilmesinden yalnızca bir gün önce, pazar gecesi Meral Akşener’in evinde kritik bir buluşma gerçekleşti.

Görüşmede, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da hazır bulundu.

“Cumhurbaşkanı adayı ol” çağrısı

İddialara göre Meral Akşener, görüşmede anket sonuçlarını gündeme taşıdı. Yavaş ve İmamoğlu’nun, Kemal Kılıçdaroğlu’na kıyasla kamuoyunda daha yüksek destek gördüğünü belirten Akşener, Mansur Yavaş’a doğrudan, “Cumhurbaşkanı adayı ol” çağrısında bulundu.

Yavaş’ın teklife çekimser davrandı

Ancak Mansur Yavaş’ın bu teklif karşısında çekimser davrandığı ifade edildi. Bunun üzerine Akşener’in daha ileri bir öneride bulunduğu öne sürüldü.

“Genel başkanlığı sana bırakırım”

Gazeteci Sinan Burhan’ın aktardığına göre Meral Akşener, Mansur Yavaş’a şu sözlerle seslendi:

“Mansur abi gel, Cumhurbaşkanı adayı ol. Seçimi kaybedersen, İYİ Parti Genel Başkanlığı’nı sana bırakırım.”

Kulislerde yeni tartışma

Söz konusu iddia, 2023 seçim sürecinde Altılı Masa etrafında yaşanan tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. İddialara göre Yavaş bu öneriyi kabul etmedi ve bunun ardından Altılı Masa, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı üzerinde birleşti.