Soruşturmanın detaylarına göre, ünlü yapımcı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 190. ve 191. maddeleri uyarınca işlem yapılıyor. Savcılık, şüpheliye yönelik "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer ve donanım sağlamak" ve "kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak" suçlamalarını yöneltiyor. 24 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşen operasyonun ardından Timur Savcı, biyolojik örnek (saç ve kan) vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Soruşturmanın Kapsamı ve Hukuki Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun (Dosya No: 2025/265190) yürüttüğü soruşturma, medya ve iş dünyasından birçok isme uzanıyor. Resmi makamların açıklamasına göre, Timur Savcı'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılıkta hazır edileceği belirtildi. Soruşturmanın "gizlilik" ve "titizlikle" sürdürüldüğü vurgulandı.

Aynı soruşturma dalgasında veya paralel yürütülen dosyalarda, daha önce de bazı ünlü isimlerin ve iş insanlarının ifadelerine başvurulmuştu. Timur Savcı'nın gözaltına alınması, sektörde büyük yankı uyandırırken, yapım şirketinden veya avukatlarından henüz resmi bir savunma açıklaması yapılmadı.

Timur Savcı Kimdir?

1975 yılında Adana'da dünyaya gelen Timur Savcı, hukuk eğitimini yarıda bırakarak medya sektörüne adım attı. 2006 yılında kurduğu Tims Productions ile sektöre kurumsal bir giriş yapan Savcı, Türkiye'nin dizi ihracatında rekorlar kıran "Muhteşem Yüzyıl" projesini hayata geçirdi. Bu proje, 100'den fazla ülkede yayınlanarak uluslararası bir başarıya ulaştı.

Daha sonra Burak Sağyaşar ile ortaklık kurarak Tims&B Productions çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ünlü yapımcı; "Söz", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "Aldatmak" gibi popüler dizilerin yapımcılığını üstlendi. Sektördeki etkinliği nedeniyle Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliği (TESİYAP) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de bir dönem yürüten Savcı, evli ve çocuk babasıdır.