Özellikle dijital platformlarda milyonlarca takipçiye ulaşan Fındık'ın, geçmiş dönemde yaşadığı ilişkiler magazin basınına yansısa da resmi kayıtlara göre şu anda bir evliliği bulunmuyor. Takipçileri tarafından yakından izlenen özel hayatındaki sessizlik ve son dönemde hakkında çıkan "yakalama kararı" iddiaları, ünlü fenomenin biyografisine olan ilgiyi artırdı.

Ezgi Fındık Kimdir?

1993 yılında Almanya'da dünyaya gelen Ezgi Fındık, aslen Giresunlu bir baba ve Tekirdağlı bir annenin kızıdır. Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan Fındık, kariyerine profesyonel makyaj sanatçısı olarak adım attı. Dünyaca ünlü kozmetik markası M.A.C bünyesinde 6 yıl boyunca görev yapan isim, burada edindiği tecrübeleri dijital içerik üreticiliğine taşıyarak YouTube ve Instagram'da geniş bir kitleye ulaştı.

Türkçe ve Almanca'nın yanı sıra İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerine hakim olan Ezgi Fındık, ikiz kardeşi Eliz Fındık ile birlikte moda ve güzellik sektöründe tanınan bir profil çiziyor. Uluslararası markalarla iş birlikleri yapan fenomen, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin en etkili "influencer"ları arasında gösteriliyor.

Ezgi Fındık Evli mi, Sevgilisi Var mı?

Ezgi Fındık'ın özel hayatı, takipçileri tarafından yakından takip edilse de ünlü isim şu anda bekardır. Geçmişte Mısırlı iş insanı Seif El Attal ile uzun süreli bir ilişki yaşayan Fındık, bu birlikteliğin sona ermesinin ardından bir süre sessizliğini korudu. Daha sonra Mirhan Demirhan ile adı anılan fenomenin, bu ilişkisini de sonlandırdığı biliniyor.

Sosyal medyada zaman zaman "evlilik teklifi aldığı" yönünde iddialar ortaya atılsa da Ezgi Fındık henüz nikah masasına oturmadı. Magazin kaynaklarına ve kendi açıklamalarına göre, ünlü fenomenin hayatında şu an resmiyet kazanmış bir birliktelik veya evlilik bulunmuyor.

Hakkındaki Yakalama Kararı İddiaları

24 Aralık 2025 tarihinde basına yansıyan haberlere göre, Ezgi Fındık hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. İddiaların, uyuşturucu madde kullanımını özendirme veya temin etme suçlamalarıyla ilgili olduğu öne sürülüyor.

Konuyla ilgili resmi makamlardan veya Ezgi Fındık'ın avukatlarından henüz kapsamlı bir açıklama yapılmazken, sürecin yargı aşamasında olduğu belirtildi. Bu gelişme, ünlü ismin adının arama trendlerinde üst sıralara çıkmasındaki temel etken olarak görülüyor.