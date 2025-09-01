Son Mühür/ Beste Temel- Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu (TİMFED), sektörün geleceğine ışık tutan önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 18 Ağustos Pazartesi günü İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen "TİMFED Büyüyor, İzmir Güçleniyor" adlı buluşma, inşaat ve tesisat malzemeleri alanındaki paydaşları bir araya getirdi. Kahvaltıyla başlayan program, ardından sektörel sorunların ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı bir toplantıyla devam etti.

İzmir, sektör için bir güç merkezi

Programın açılış konuşmalarını TİMFED Yönetim Kurulu üyeleri Kemal Çelik ve Kemal Yıldırım yaptı. Konuşmacılar, federasyonun İzmir'deki yapılanmasının sektöre katacağı kurumsal güce dikkat çekti. İzmir'in köklü tarihi ve dinamik ekonomisinin, TİMFED için bir güç merkezi potansiyeli taşıdığının altını çizdiler. Etkinliğe katılan TİMKODER Başkanı Fatih Ayhan, ANTSİAD Başkanı İlhan Kurtar ve DİMSİAD Başkanı Halil İbrahim Çerçi de destek mesajlarını ileterek, bu adımın yalnızca yerel değil, ulusal bir dayanışma ruhu yaratacağını vurguladılar.

Cumhuriyet değerlerine bağlılık ve ortak fayda

Toplantının kapanış konuşmasını yapan TİMFED ve TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Çiğdem Aras, İzmir'deki birlikteliğin önemine vurgu yaptı. Aras, "Yıllardır TİMDER ve TİMFED çatısı altında sektörümüzün gelişimi için çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'nin inşaat malzemeleri ticaretinde güçlü bir taşıyıcı kolon olan İzmir ve Ege Bölgesi, bu yapılanmayla daha da güçlenecek. Burada kurulacak dernek, dayanışmayı kurumsal bir düzeye taşıyacak. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak, sektörümüzün ortak menfaati için el birliğiyle çalışmak en temel sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı. Bu güçlü katılımın, federasyonun geleceğe dair inancını pekiştirdiğini ve çalışmalara motivasyon kattığını belirtti.

Sektörün nabzı sahada tutuldu

İzmirli sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, federasyonun Ege Bölgesi'ndeki varlığını daha da sağlamlaştıracağı mesajıyla sona erdi. Konuşmaların ardından düzenlenen soru-cevap bölümünde, katılımcılar sahadan gelen güncel sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. Özellikle yerel ihtiyaçların federasyon gündemine daha etkin bir şekilde taşınması gerektiği konusundaki görüşler paylaşıldı. Samimi ve yapıcı bir ortamda geçen bu bölüm, federasyon yönetimi ile sektör temsilcileri arasında doğrudan bir iletişim köprüsü kurarak, toplantının en verimli kısımlarından biri oldu. Bu buluşma, İzmir'de yeni bir derneğin kurulması yönünde önemli bir motivasyon kaynağı olurken, TİMFED'in bölgesel yapılanmasını güçlendirme hedefinde ne kadar kararlı olduğunu da gösterdi. Bu yeni adımla birlikte, sektörün İzmir'deki dinamiklerinin daha da hareketlenmesi ve ulusal pazara olan katkılarının artması bekleniyor.