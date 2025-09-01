30 Ağustos sabahı saat 08.30 civarında, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) ekipleri, denizde seyir halinde olan bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Ekipler, botun hareketliliği ve bölgedeki riskler nedeniyle durumu derhal kontrol altına aldı.

Sahil güvenlik botları müdahale etti

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botları, hareket halindeki lastik botu güvenli bir şekilde durdurdu. Yapılan kontroller sırasında, 3’ü çocuk olmak üzere toplam 18 düzensiz göçmenin botta bulunduğu belirlendi. Göçmenlerin sağlık durumlarının kontrol edilmesi için ekipler tarafından gerekli ilk müdahaleler de yapıldı.

Göçmenler karaya çıkarıldı ve teslim edildi

Yakalanan düzensiz göçmenler, güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilerek, yasal sürecin başlatılması sağlandı. Yetkililer, göçmenlerin sağlık ve güvenlik kontrollerinin devam ettiğini açıkladı.