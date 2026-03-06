Son Mühür - Time dergisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri adımını kapağına taşıdı. Haberde, ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıların ardından bölgede tansiyonun hızla yükseldiği belirtilirken, Trump yönetiminin bu operasyonu İran’ın askeri gücünü zayıflatma ve nükleer programını sınırlandırma hedefiyle savunduğuna işaret edildi. İran’ın karşılık olarak gerçekleştirdiği saldırıların ise çatışmanın daha geniş çaplı bir bölgesel krize dönüşme ihtimalini artırdığı vurgulandı.

Derginin “Trump’s War” başlıklı kapak görselinde, Trump’ın seçim sloganı “Make America Great Again”e gönderme yapan kırmızı şapkalar kullanıldı.

Trump şapkalarıyla gönderme

TIME dergisinin yeni kapağında farklı ülke isimlerinin yer aldığı kırmızı şapkalar dikkat çekiyor. Kapakta “Make Iran Great Again”, (İran'ı yeniden harika yap) “Make Syria Great Again”, “Make Iraq Great Again”, “Make Venezuela Great Again”, “Make Nigeria Great Again”, “Make Yemen Great Again”, “Make Somalia Great Again” ve “Make Ecuador Great Again” ifadeleri yer alıyor. Bu tasarım, Trump yönetiminin küresel ölçekte yürüttüğü askeri müdahalelere sembolik bir eleştiri olarak yorumlanıyor; kapak görseli fotoğrafçı Neilson Barnard’ın çektiği fotoğraf temel alınarak hazırlanmış bir TIME illüstrasyonu olarak sunuluyor. Haberde ayrıca Trump’ın Yemen, Venezuela ve Ekvador gibi farklı ülkelerde de askeri operasyonlara onay verdiği; İran’la başlayan çatışmanın hem bölgede istikrarsızlığı artırma hem de ABD içinde siyasi tartışmaları derinleştirme potansiyeli taşıdığı vurgulanıyor.