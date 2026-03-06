Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca sürdürdüğü iftar programları kapsamında Beydağ’da geniş katılımlı bir buluşma gerçekleştirildi.

Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı’nda düzenlenen iftar programında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştı.

Programa Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ve eşi Demet Başaran’ın yanı sıra Beydağ İlçe Emniyet Müdürü Ethem Kocatepe, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Ramazan birlik ve kardeşlik ayıdır”

Programda konuşan Başkan Cemil Tugay, Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel bir dönem olduğuna dikkat çekti.

Tugay, iftar sofralarının anlamını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Bu sofrayı güzel ve değerli yapan şey sizin varlığınız ve birlikte oluşturduğumuz birlik ve beraberliktir.

Ramazan; aynı sofrayı paylaşabildiğimiz, huzur ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğimiz çok kıymetli bir ay.”

Ekonomik zorluklara da değinen Tugay, toplum olarak dayanışma içinde olunması gerektiğini belirterek, “Yaşadığımız yoksulluk, işsizlik ve sıkıntıların sona ermesini diliyorum. Bizler çalışarak ve milletimizle omuz omuza vererek tüm zorlukları aşabiliriz” dedi.

Beydağ Belediye Başkanı Başaran’dan teşekkür

Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran da Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a teşekkür etti.

Başaran, “Ramazan birliktir, beraberliktir ve dayanışmadır. Üç yıldır bu sofralarda bizleri bir araya getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a teşekkür ediyorum. Kendisi İzmir için büyük bir özveriyle çalışıyor” diye konuştu.

Üreticilere bin akdut fidanı dağıtıldı

Başkan Tugay, iftar programı öncesinde Beydağlı üreticilerle de bir araya geldi. Bölgedeki üreticilerden gelen talepler doğrultusunda ipekböcekçiliğini geliştirmek amacıyla bin adet akdut fidanı dağıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle önümüzdeki hafta Beydağ Belediyesi iş birliğiyle ilçede bir dut plantasyon alanı kurulması planlanıyor.