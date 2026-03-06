Son Mühür- Ortadoğu’da son dönemde yükselen askeri ve siyasi gerilim, bölge ülkelerini yeni diplomatik adımlar atmaya yöneltti.

Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre; Suudi Arabistan yönetimi İran ile gerilimi kontrol altında tutmak amacıyla perde arkasında diplomasi trafiği yürütüyor.

Riyad’ın bölgesel tansiyonun daha da yükselmesini önlemek için Tahran ile doğrudan ya da dolaylı iletişim kanallarını açık tuttuğu belirtildi.

Gizli temasların amacı gerilimi düşürmek

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, Suudi Arabistan’ın İran ile yürüttüğü temasların temel amacı bölgedeki tansiyonu düşürmek ve olası geniş çaplı bir çatışmanın önüne geçmek.

Diplomatik kaynaklar, son dönemde artan askeri hareketlilik ve karşılıklı sert açıklamaların bölgesel güvenliği tehdit edebileceği değerlendirmesinde bulunurken, bu nedenle arka kapı diplomasisinin devreye alındığını ifade ediyor.

2023’te ilişkiler yeniden başlamıştı

Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkiler uzun yıllar boyunca ciddi gerilimlere sahne olmuştu. Ancak iki ülke, 2023 yılında Çin’in arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı.

Bu gelişme, Ortadoğu’daki güç dengeleri açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmiş ve bölgede tansiyonun düşmesine katkı sağlayan bir adım olarak görülmüştü.

Enerji altyapısı endişesi

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Riyad yönetiminin özellikle enerji tesislerinin hedef alınabileceği ihtimali nedeniyle bölgesel bir çatışmanın büyümesinden ciddi endişe duyduğunu belirtiyor.

Suudi Arabistan’ın dünyanın en önemli enerji üreticilerinden biri olması nedeniyle, olası bir saldırının hem bölgesel güvenliği hem de küresel enerji piyasalarını etkileyebileceği ifade ediliyor.

Petrol piyasaları gelişmeleri yakından izliyor

Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmeler petrol piyasaları tarafından da yakından takip ediliyor. Uzmanlar, bölgede yaşanabilecek büyük bir çatışmanın petrol fiyatlarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle Körfez ülkelerinin, savaş riskini azaltmak ve istikrarı korumak için perde arkasında yoğun bir diplomasi yürüttüğü değerlendiriliyor.